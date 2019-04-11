Нападающий ЦСКА Сергей Калинин рассказал о своих эмоциях по поводу того, что ему предстоит сыграть против бывшей команды в финале Кубка Гагарина.

По словам Калинина, Омск и «Авангард» много дали ему, воспитали его и заложили фундамент.

«Эта команда всегда в сердце моем, я воспитанник «Авангарда». У меня много воспоминаний и положительных, и отрицательных, и болельщики у клуба супер, всегда меня поддерживали. Да, в Омск не слетать в финале, но слетаю после сезона», — сказал хоккеист.

Он отметил, что внутри команды стараются не говорить о том, что будет и что было. Калинин заявил, что все помнят прошлые финалы, они у всех в памяти, но сейчас надо не плохие истории вспоминать, а позитивную атмосферу создавать и идти шаг за шагом вперед.

Напомним, петербургский хоккейный клуб СКА проиграл московскому ЦСКА в седьмом матче серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина. Итоговый счет в матче 3:1. Эта победа позволила ЦСКА пройти в финал Кубка Гагарина. В первом раунде команда Ильи Воробьёва обыграла московский «Спартак», счет в серии 4-2. Во втором раунде был повержен ярославский «Локомотив» — 4-1.