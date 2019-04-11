Глава Российского футбольного союза Александр Дюков обозначил должность бывшего генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова. «Толстый школьник», как его прозвали болельщики «Зенита», назначен на пост генерального директора РФС по развитию.

Официально должность Митрофанова звучит так: заместитель генерального директора/директор по развитию. В его обязанностях войдет разработка новой стратегии по развитию Российского футбольного союза.

По словам Дюкова, для него важно уделять внимание развитию футбола. Нужны хорошие организационные ресурсы, чтобы все реализовать. Дюков отметил, что количество людей по проекту развития крайне мало. Сформирован новый блок, за руководство которым будет отвечать Максим Митрофанов.

«Он принимал самое активное участие в разработке стратегии до 2030 года», — отметил Дюков.

Напомним, что Дюков был выбран новым президентом РФС в феврале.