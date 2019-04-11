Финский вратарь «Салавата Юлаева» рассказал, почему во время матчей он часто улыбается.

По словам Метсолы, он чувствовал себя хорошо и уверенно в этом плей-офф, а с хоккейной точки зрения играть было сплошным удовольствием. Он отметил, что если наслаждаешься игрой, обычно играешь хорошо, а он наслаждался, ведь была великолепная атмосфера на каждом матче как дома, так и в гостях, и это подстёгивает играть хорошо.

«Почему улыбаюсь после сейвов? Хоккей – это весело, надо веселиться. Это же хоккей, а не что-то очень серьёзное, надо получать удовольствие и веселиться, можно и посмеяться. Во время игры просто фокусируешься на ней, ни о чём больше не думаешь», — сказал Метсола, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в финале Восточной конференции «Салават Юлаев» уступил «Авангарду» со счетом 2-4 в серии. В последнем матчи уфимцы и омичи играли до третьего овертайма, где была заброшена первая в игре шайба.