Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о ситуации, в которой находятся Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Милонов сказал, что Кокорин и Мамаев поступили, как негодяи, но отметил, что ему их жалко. Он считает, что сейчас уже большинство людей попросили бы милости и милосердия по отношению к Кокорину и Мамаеву. И сейчас уже прошёл тот гнев.

Политик отметил, что с точки зрения закона всё правильно, потому что закон говорит, что наказывает у нас только суд, который и принял такое решение,

«Когда пьяный гопник кого-то там избивает, не будучи футболистом, мы нормально относимся к тому, что он предстаёт перед законом», — отметил Милонов.

Депутат добавил, что Денис Пак далеко не самый резонансный человек, он знает Пака лично, и может сказать, что он крайне скромный.

«Дело в том, что они стали по поводу национальности к Денису приставать. Но так не надо. Хотя меня больше всего возмущает, что они наркотики употребляют. Вот это вот негодяйство, конечно. А всё остальное… Ну подрались и подрались. Простить нужно уже давно», — сказал Милонов, слова которого приводит Metaratings.ru.