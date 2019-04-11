Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о ситуации, в которой находятся Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Милонов сказал, что Кокорин и Мамаев поступили, как негодяи, но отметил, что ему их жалко. Он считает, что сейчас уже большинство людей попросили бы милости и милосердия по отношению к Кокорину и Мамаеву. И сейчас уже прошёл тот гнев.
Политик отметил, что с точки зрения закона всё правильно, потому что закон говорит, что наказывает у нас только суд, который и принял такое решение,
«Когда пьяный гопник кого-то там избивает, не будучи футболистом, мы нормально относимся к тому, что он предстаёт перед законом», — отметил Милонов.
Напомним, в Пресненском суде проходит открытое заседание по делу арестованных футболистов. Заседание началось 9 апреля.
Также стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 17 апреля.
3 апреля срок ареста обвиняемых, которые сидят в СИЗО «Бутырка» с 8 октября, был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.