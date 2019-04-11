Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении Андрея Лазукина на командном чемпионате мира.

По мнению Тарасовой, это был спокойный и хороший прокат, как будто даже не боролся, а просто умеет и спокойно делал короткую программу. Тренер отметила, что Лазукин так вырос за этот год, что она просто его не узнает.

«Что делают соревнования с человеком. Мальчик за целый год встал на ноги, совсем другой. От первых прокатов в августе до этого дня — совершенно другой человек», — сказала Тарасова в эфире «Первого канала».

Напомним, американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Россияне Андрей Лазукин и Александр Самарин продемонстрировали 5-й и 12-й результаты соответственно.