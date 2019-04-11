Нападающий Никита Гусев, вылетев со своим клубом из Кубка Гагарина, покинул СКА. По сведениям «Спорт-Экспресса», хоккеист в ближайшее время присоединится к «Вегасу» в борьбе за Кубок Стэнли, который стартовал прошедшей ночью.

Отмечается, что хоккеист раньше времени разорвал текущий контракт со СКА, который официально истекает 30 апреля.

В текущем сезоне 26-летний нападающий стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 82 (17+65) очка в 62 матчах «регулярки». В плей-офф КХЛ Гусев сыграл 18 игр, в которых набрал 19 (9+10) очков.

В первом матче плей-офф НХЛ «Голден Найтс» уступили «Сан-Хосе» со счетом 2:5.