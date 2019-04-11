Сообщение о минировании здания Пресненского суда в Москве, где проходила заседания по делу братьев Кокориных, Протаовицкого и Мамаева, оказалось ложным. Специально обученная собака провела поиски, но не обнаружила подозрительных предметов в здании.

Слушания по делу будет продолжено. Напомним, что сегодня был опрошен водитель Виталий Соловчук. Тот самый потерпевший, которого избивали компания Кокорина и Мамаева. В своих показаниях водитель заявил, что не оскорблял никого из компании.

Напомним, что 3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен на полгода — до 25 сентября.