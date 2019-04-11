Серебряный призер Олимпиады Илья Авербух подвел итог выступления россиянина Александра Самарина на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Напомним, что прокат Самарина получился неважным — россиянин занял последнее, 12-е место.

Авербух не стал сгущать краски по поводу неудачного выступления Самарина. По его словам, чемпионат мира имеет очень условное название, хоть и так называется. Это больше коммерческий турнир.

Авербух заметил, что Самарин шел на риск, который, увы, не оправдался. На риск идти было нужно, поскольку роль этого турнира небольшая. Результат станет хорошей подготовкой к следующему сезону.

Авербух отметил прокат Туктамышевевой, который выступила очень удачно, заняв второе место с личным рекордом вслед за японкой Кихирой.