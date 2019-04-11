В Фукуоке прошёл первый соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию – все, кроме спортивных пар, уже исполнили свои программы. По итогам сегодняшних выступлений сборная России идёт на третьем месте, отставая на солидные 12 очков: Nevasport рассказывает, откуда взялся такой отрыв.

Танцы на льду, +11 баллов для сборной России

Открывали World Team Trophy танцоры: в этом виде обошлось безо всяких сюрпризов. Мировые лидеры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон ожидаемо выиграли ритмический танец с большим отрывом, занеся в копилку сборной Франции 12 баллов. На втором месте расположились Виктория Синицина и Никита Кацалапов, оставив позади себя всех, кроме французов.

Как показал чемпионат мира, российские танцевальные дуэты возвращают себе международный авторитет, и сегодняшнее выступление стало тому доказательством. И американцы Мэдисон Хаббел/Закари Донохью, и канадцы Кейтлин Уивер/Эндрю Поже в турнирной таблице оказались ниже Синициной и Кацалапова.

Женщины, +18 баллов для сборной России

После танцоров на льду появились женщины, и главные ожидания болельщиков были связаны с противостоянием Елизаветы Туктамышевой и хозяек турнира – японок Рики Кихиры и Каори Сакамото.

Туктамышева, вышедшая на старт международных соревнований впервые с финала Гран-при, исполнила свою программу безупречно. «Прекрасно! Браво, Лизон!», — кричала Татьяна Тарасова, когда спортсменка закончила прокат, в который включила идеальный тройной аксель.

Судьи тоже оценили прокат Елизаветы высоко, поставив ей больше 80 баллов. Но этого не хватило, чтобы стать первой и занести в копилку команды максимальные 12 очков. Лидером стала Рика Кихира, которая не только включила в программу тройной аксель, но и установила мировой рекорд. Её отрыв от Туктамышевой абсолютно справедлив – японка исполняет более сложный каскад из двух тройных прыжков.

Без ошибок выступила и ещё одна ученица Алексея Мишина – Софья Самодурова. Спортсменка была так же стабильна, как и на протяжении всего сезона, но после короткой программы идёт лишь на шестом месте. Молодой фигуристке пока не хватает международного авторитета – судьи плюсуют её элементы гораздо скромнее, чем более известным спортсменкам. Например, американка Мэрайя Белл допустила ошибку, из-за чего базовая стоимость её контента была ниже, чем у Софьи, но в таблице она всё равно оказалась строчкой выше. Для фигурного катания такая практика – обычно дело, и к Самодуровой никаких вопросов нет: она выполнила свою задачу и принесла команде ещё 7 баллов.

Мужчины, +9 баллов для сборной России

Последними на льду появились мужчины, и вот тут-то сборную России ждал неприятный сюрприз. Александр Самарин, который претендовал на попадание в первую пятерку, занял последнее место и заработал для команды всего 1 балл. Спортсмен начал программу с исполнения четверного флипа, который разучил только этой зимой. Нестабильный прыжок уже ставил Александра в затруднительное положение, а теперь в нём оказалась и вся команда. Самарин упал, потеряв солидные баллы за элемент. Вслед за падением с флипа последовал провал на тулупе – эта ошибка стоила уже дороже, потому что фигурист остался без каскада. В итоге Александр смог прыгнуть лишь аксель и заработал всего 71 балл, проиграв всем без исключения соперникам.

Второй участник сборной России – Андрей Лазукин – оказался безупречен. Сорвавшись на турнир в срочном порядке после снятия Михаила Коляды, он не поддался волнению и исполнил прокат без единой ошибки. Выступление получилось даже более качественным, чем на чемпионате мира в Сайтаме. Андрей занял пятое место – как и в случае с Самодуровой, ему не хватило лишь благосклонности судей, чтобы оказаться строчкой выше. Но четвертым стал японец Кейджи Танака, что совсем неудивительно – турнир организовывается японской федерацией фигурного катания под эгидой ISU, и хозяева соревнований имеют определённые преимущества.

Несмотря на то, что сейчас российская команда располагается лишь на третьем месте, шансы ещё не потеряны: завтра спортсмены вновь выйдут на лёд и продолжат борьбу. Но медали на World Team Trophy – отнюдь не главное: турнир любят за атмосферу, ощущение праздника и веселье в Kiss & Cry.