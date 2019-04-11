Украинский боксёр Василий Ломаченко готов выйти на поединок против ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.

Как сообщает TMZ Sports, следующий бой с участием Ломаченко состоится 12 апреля, соперником станет Энтони Кролла. Затем, по словам спортсмена, он готов встретиться с Конором Макгрегогорм.

Ломаченко заявил, что ирландец — не спортсмен, а шоумен, который делает деньги. «Он делает деньги. Он мог бы смотреться неплохо в качестве боксера-любителя с раундами по две-три минуты», — сказал украинец и добавил, что с легкостью одержал бы над ним победу. «Научил бы Конора, как правильно боксировать», — добавил Ломаченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Макгрегор написал в «Твиттере» очередную отговорку по поводу проигранного Хабибу Нурмагомедову боя.