Российская фигуристка Алина Загитова стала гостьей телевизионного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Съемки программы состоялись сегодня, 11 апреля, Загитова приехала на них вместе со своей собакой Масару.

Ранее в гостях у Ивана Урганта побывали другие фигуристки из группы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная. Они поучаствовали в съемкахпередачи после того, как заняли весь пьедестал взрослого чемпионата России.

Напомним, Nevasport сообщал, что дизайнер Ольга Рябенко, которая шьёт костюмы для фигуристов, создала для Масару наряд, повторяющий платье Загитовой. Рябенко отметила, что костюм для Масару уже готов, причем было 4 варианта платьев, но остановились на одном.