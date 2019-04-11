Футбольный клуб «Арсенал» продемонстрировал болельщикам необычный анонс матча 23-го тура чемпионата России. В субботу, 13 апреля, тульская команда будет принимать на своём стадионе екатеринбургский «Урал». «Остановим ходоков Урала», — говорится в анонсе встречи.

👑⚔🎉В субботу вас ждет королевская фан-зона! pic.twitter.com/dyCLnaHKFT — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) April 11, 2019

На данный момент «Арсенал» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 33 очко после 22 сыгранных матчей. «Урал» находится немного ниже: команда идёт на одиннадцатом месте с 26 набранными очками.

В предыдущих пяти встречах «Арсеналу» удалось избежать поражений: тульский клуб одержал три победы и дважды сыграл вничью. «Урал» выиграл лишь однажды, также один раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

Игра пройдёт на стадионе «Арсенал», стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.