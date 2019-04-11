Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо будет тренироваться в дистанционной команде страны.

Как сообщает телеканал TV2, норвежец ещё два года назад хотел присоединиться к дистанционщикам, однако продолжал работать в спринтерской группе под руководством Арильда Монсена. Однако непосредственный контроль над тренировками Йоханнеса осуществляет его дедушка Коре Хесфлот.

Напомним, по итогам текущего сезона Клэбо выиграл общий зачёт Кубка мира, однако его успехи во многом объясняются удачными выступлениями в спринтерских гонках. На длинных дистанциях спортсмен показывает менее высокие результаты: малый хрустальный глобус в этих дисциплинах достался россиянину Александру Большунову.

Ранее Клэбо поддержал идею введения новых мини-туров и многодневок в Кубке мира.