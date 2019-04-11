Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что норвежские спортсмены не получают никаких штрафов от FIS за нарушение правил.

Тренер прокомментировал инцидент, произошедший между Натальей Непряевой и Терезой Йохауг. «То, что Йохауг просто прыгнула на лыжи Непряевой… Я вижу, что на сегодняшний день в FIS есть пул неприкасаемых, которым можно все, а остальным – ничего нельзя», — сказал Бородавко в интервью проекту «На лыжи!»

Специалист пояснил, что россиянина Дениса Спицова отодвинули на тридцатое место в спринте за то, что он наступил на лыжи французскому спортсмену, в то время как норвежцы не получают наказаний за подобные проступки. «Когда наступает время принимать решения, всегда пострадавшими будут россияне», — заявил тренер.