Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Лугано (Швейцария). В матче второго круга россиянка обыграла хозяйку соревнований Тимю Бачински. Встреча завершилась в трёх партиях со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут, за это время Кузнецова шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала шесть из одиннадцати брейк-пойнтов. Бачински один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

За выход в полуфинал соревнований Кузнецовой предстоит поспорить с победительницей пары Антония Лоттнер (Германия) — Кристина Плишкова (Чехия).

Напомним, в матче первого круга Кузнецова обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову. Поединок закончился со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (8:6).