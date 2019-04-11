Серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух оценил выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии. Спортсменка исполнила тройной аксель и заняла второе место.

Авербух назвал результат Туктамышевой блестящим и поздравил спортсменку с самыми высокими оценками в её жизни. «Для Лизы выступление было действительно выдающимся», — сказал хореограф.

Авербух обратил внимание на то, что турнир проходит в Японии, поэтому японские спортсменки имеют некоторые преимущества. «Судьи еще, конечно, слегка добавляют и компенсируют хозяевам турнира», — пояснил хореограф.

Напомним, после короткой программы лидирует Рика Кихира, установившая мировой рекорд. Произвольная программа состоится в субботу, 13 апреля.