Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», заявил, что не ощущает ментального преимущества над Себастьяном Феттелем.

«Я не ощущаю ментального преимущества над Себастьяном Феттелем и не чувствую, что у меня есть что-то против него или что-то вроде этого», — заявил гонщик, слова которого приводит Motorsport.

Хэмилтон добавил, что ему нравится бороться на трассе со всеми соперниками, независимо от того, в какой лиге они выступают. Пилот отметил, что на данный момент борьба идёт не только между ним и Феттелем, но и между другими гонщиками.

«Не стоит списывать со счетов и «Ред Булл», — подчеркнул Хэмилтон и добавил, что команда начала сезон не лучшим образом, но в прошлом году им удалось одержать победу в Китае и хорошо провести концовку чемпионата. Пилот уверен, что и в этом сезоне «Ред Булл» сможет продемонстрировать подобные результаты.