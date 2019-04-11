Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свой прокат на командном чемпионате мира в Японии. После ритмического танца дуэт идёт на втором месте, уступая только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Спортсмены отметили, что хорошо готовы к турниру, так как им удалось не растерять форму после чемпионата мира в Сайтаме. «Об ошибках не думали и в итоге получили все четвертые уровни», – рассказали фигуристы.

Синицина и Кацалапов в Фукуоке установили личный рекорд, набрав 84,57 балла.

Напомним, после первого соревновательного дня сборная России идёт на третьем месте, уступая командам из США и Японии. Произвольный танец состоится завтра, 12 апреля.