Футболисты мюнхенской «Баварии» устроили потасовку во время тренировки.

Как сообщает Bild, конфликт возник между нападающими Робертом Левандовским и Кингсли Команом. Согласно информации издания, конфликт начался со словесной перепалки, но затем перерос в драку.

Тренировка «Баварии» была приостановлена, но игрокам Никласу Зюле и Жерому Боатенгу удалось разнять дерущихся. После этого занятие возобновилось.

На данный момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. После 28 сыгранных матчей команда имеет в своём активе 64 очка. В пяти предыдущих встречах мюнхенцы одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. В воскресенье, 14 апреля, «Бавария» проведёт матч против «Фортуны».