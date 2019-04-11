Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала своё выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке. Спортсменка заняла первое место, установив новый мировой рекорд.

«Разминка перед короткой программой была ужасная. Мне пришлось заклеить коньки», — сообщила Кихира после проката. Фигуристка добавила, что была очень сконцентрирована исполнении прыжков, но смогла справиться с нервами и показать свой лучший тройной аксель.

Напомним, вслед за Кихирой в таблице располагается россиянка Елизавета Туктамышева, также включившая в свою программу тройной аксель. По итогам первого дня соревнований сборная России занимает третье место, пропустив вперед команды из США и Японии. Отрыв от лидеров составляет 12 баллов.