Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов оценил выступление штангисток в первой части чемпионата Европы.

По мнению специалиста, выступление россиянок можно назвать успешным: они сохраняют шансы на то, чтобы выиграть командный зачёт чемпионата.

«Девушки показали хорошие результаты в прошедшие дни соревнований, турнир в целом проходит успешно для нашей команды», — заявил Аниканов, слова которого приводит агентство «Р-Спорт«. Тренер отметил, что только Тиме Туриевой, выступающей в категории до 64 кг, не удалось попасть в число призёров — она заняла шестое место. Тренер считает, что команда должна быть как минимум в тройке сильнейших, но может бороться и за общекомандную победу.

Напомним, чемпионат проходит в Батуми и завершится 13 апреля. Россиянки выиграли одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.