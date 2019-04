View this post on Instagram

Я обычно не люблю давать какие- либо комментарии,но все что сейчас происходит в СМИ в отношении моей семьи уже перебор!Видимо писать нашим журналистом вообще не о чем,поэтому они решили раздуть ситуацию с показанием свидетельницы Бобковой.Я хочу закрыть эту тему раз и навсегда!У нас с Сашей всегда была позиция,что наши отношения не публичные!И все, что происходит в нашей семье остается только в ней!Будь то радостное событие или проблемы.Я не буду давать никаких комментариев и говорить о своих эмоциях,потому что вас это не касается!Это наша семья и наше дело!Мы не обязаны вас посвящать в это!Поэтому все эмоции и переживания я оставлю при себе!А те кто пишет,что моя безэмоциональная реакция это безразличие,то вы реально бездушные люди!Если для вас ваши отношения,ваша семья и ваш ребенок-это шоу и повод для хайпа,то тогда не удивительно!Меня воспитали так ,что все что касается отношений,остается и обсуждает в них!А не с подружками,друзьями и тем более со СМИ.