Дарья Валитова, супруга футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина заявила, что не собирается говорить о своих эмоциях во время судебного процесса с участием её мужа.
На своей странице в «Инстаграме» Валитова написала, что не любит давать комментарии, но что, происходит в СМИ в отношении её семьи — это перебор. «Я хочу закрыть эту тему раз и навсегда! У нас с Сашей всегда была позиция, что наши отношения не публичные!», — заявила супруга футболиста и добавила, что всё происходящее останется внутри семьи.
View this post on Instagram
Я обычно не люблю давать какие- либо комментарии,но все что сейчас происходит в СМИ в отношении моей семьи уже перебор!Видимо писать нашим журналистом вообще не о чем,поэтому они решили раздуть ситуацию с показанием свидетельницы Бобковой.Я хочу закрыть эту тему раз и навсегда!У нас с Сашей всегда была позиция,что наши отношения не публичные!И все, что происходит в нашей семье остается только в ней!Будь то радостное событие или проблемы.Я не буду давать никаких комментариев и говорить о своих эмоциях,потому что вас это не касается!Это наша семья и наше дело!Мы не обязаны вас посвящать в это!Поэтому все эмоции и переживания я оставлю при себе!А те кто пишет,что моя безэмоциональная реакция это безразличие,то вы реально бездушные люди!Если для вас ваши отношения,ваша семья и ваш ребенок-это шоу и повод для хайпа,то тогда не удивительно!Меня воспитали так ,что все что касается отношений,остается и обсуждает в них!А не с подружками,друзьями и тем более со СМИ.
Напомним, в Преснеском суде Москвы продолжается открытое заседание по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Сегодня, 11 апреля, заседание было прервано, так как в суд поступило сообщение о заминировании здания. Участники процесса были эвакуированы, однако информация оказалась ложной.
Отметим, что участники процесса успели выслушать потерпевшего водителя Виталия Соловчука, который подчеркнул, что не оскорблял никого из покушавшихся на его здоровье подсудимых.