Дарья Валитова, супруга футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина заявила, что не собирается говорить о своих эмоциях во время судебного процесса с участием её мужа.

На своей странице в «Инстаграме» Валитова написала, что не любит давать комментарии, но что, происходит в СМИ в отношении её семьи — это перебор. «Я хочу закрыть эту тему раз и навсегда! У нас с Сашей всегда была позиция, что наши отношения не публичные!», — заявила супруга футболиста и добавила, что всё происходящее останется внутри семьи.

Напомним, в Преснеском суде Москвы продолжается открытое заседание по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Сегодня, 11 апреля, заседание было прервано, так как в суд поступило сообщение о заминировании здания. Участники процесса были эвакуированы, однако информация оказалась ложной.

Отметим, что участники процесса успели выслушать потерпевшего водителя Виталия Соловчука, который подчеркнул, что не оскорблял никого из покушавшихся на его здоровье подсудимых.