В Пресненском суде Москвы продолжается открытое заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Мамаев принёс свои извинения водителю Виталию Соловчуку, который стал пострадавшим в конфликте 8 октября. «Хочу принести извинения за легкий вред здоровья. Готов возместить итоговую компенсацию», — заявил Мамаев. Полузащитник «Краснодара» отметил, что после просмотра видео пострадавший дал правдивые показания.

Также Мамаев добавил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин был не виноват в данном инциденте. «Кокорин Александр по большому счету на протяжении всего конфликта пытался его погасить. По большому счету никакого отношения не имеет», — сказал Мамаев.

Напомним, сегодня участники процесса были эвакуированы из-за сообщения о бомбе в здании, однако информация оказалась ложной.