Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Никиты Гусева из команды.

«Это вранье. Спрашивайте у тех, кто это написал», – заявил Ротенберг, слова которого приводит Sport24.

Напомним, сегодня, 11 апреля, появилась информация о том, что Гусев досрочно расторг контракт с армейцами и готов присоединиться к «Вегасу», чтобы помочь команде в плей-офф НХЛ.

В текущем сезоне 26-летний нападающий стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 82 (17+65) очка в 62 матчах «регулярки». В плей-офф Кубка Гагарина Гусев сыграл 18 игр, в которых набрал 19 (9+10) очков.

В первом матче плей-офф НХЛ «Голден Найтс» уступили «Сан-Хосе» со счетом 2:5.

Борьба за Кубок Стэнли началась в ночь с 10 на 11 апреля.