Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Гран-при Формулы-1 в Китае.

Квят заявил, что оценивать конкурентоспособность можно будет только после квалификации. Пилоты пытаются добиться от машины большего, чтобы улучшить результаты. Также Квят отметил, что в гонке может пройти что угодно, но команда хотела бы стартовать с более высоких позиций.

«В любом случае, с какой бы позиции ты ни стартовал в этом году, есть шансы заработать очки», — сказал россиянин, слова которого приводит F1 News.ru.

Напомним, на предыдущим этапе Гран-при в Бахрейне Квят завершил квалификацию лишь пятнадцатым, так как его бригада его механиков допустила ошибку и поставила на колеса машины старые шины.