Капитан «Барселоны» Лионель Месси прошёл медицинское обследование после того, как получил повреждение в матче Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает El Mundo Deportivo, футболисту удалось избежать серьёзных травм. Несмотря на то, что на лице аргентинца появились гематомы, он сможет принять участие в следующем матчей команды. 13 апреля «Барселона» будет встречаться с «Уэски» в рамках 32-го тура испанской Примеры.

Напомним, в середине первого тайма матча с «Манчестер Юнайтде» нападающий испанской команды столкнулся с защитником «МЮ» Крисом Смоллингом, после чего упал на газон и ему потребовалась помощь медиков. Три минуты врачи «Барселоны» пытались остановить кровь из носа, затем форвард вернулся в игру.