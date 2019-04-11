В Астрахани завершился гандбольный матч между мужскими сборными России и Венгрии. Игра проходила в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и завершилась поражением хозяев со счётом 19:25.

Это поражение стало для российской команды первым в рамках турнира. Ранее сборная встречалась с командами Италии и Словакии, в обоих матчах российские гандболисты оказались сильнее.

Сборным России и Венгрии предстоит встретиться друг с другом ещё раз: матч пройдёт 14 апреля, однако на этот раз преимущество домашней площадки будет принадлежать соперникам.

Ранее главный тренер команды Эдуард Кокшаров рассказал, чего ожидает от своих подопечных. «Кто не хочет играть, биться, стараться, может спокойно оставаться дома, — сказал тренер перед началом турнира. «В сборной с первой минуты сбора и до момента прощания все должны быть настроены по максимуму и работать от и до», — цитирует Кокшарова ФГР.