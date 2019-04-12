В японской Фукуоке продолжается World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 12 апреля, представители танцев на льду будут завершать своё выступление на турнире.

По итогам ритмического танца на первом месте идут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — именно они считаются основными фаворитами соревнований. Российскую команду представляют Виктория Синицина и Никита Кацалапов — спортсмены занимают второе место.

Произвольный танец начнётся в 11:25 по московскому времени.

Напомним, после первого дня соревнований российская команда идёт на третьем месте, пропустив вперёд сборные США и Японии. С короткими программами выступили женщины и мужчины, спортивным парам ещё только предстоит включиться в борьбу.