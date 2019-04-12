На командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Фукуоке, состоится короткая программа у спортивных пар.

Во всех остальных дисциплинах — мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду — соревнования стартовали ещё вчера. Спортивные пары включатся в борьбу последними: их короткая программа пройдет сегодня, 12 апреля, и начнётся в 10:00 по московскому времени.

Сборную России будут представлять Наталья Забияко и Александр Энберт, их основными конкурентами станут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые в этом году стали чемпионами Европы.

Напомним, по итогам первого дня соревнований сборная России идет на третьем месте, проигрывая командам США и Японии. Россияне отстают от лидеров на 12 баллов.