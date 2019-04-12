Представители мужского одиночного катания покажут свои произвольные программы на командном чемпионате мира, который проходит в японской Фукуоке.

Спортсмены выйдут на лёд сегодня, 12 апреля, в 13:00.

Напомним, по итогам короткой программы первое место занимает американец Нейтан Чен, вторым идёт его соотечественник Винсент Чжоу. Замыкает тройку сильнейших японец Шома Уно.

Сборную России представляют Андрей Лазукин и Александр Самарин. Лазукин располагается на пятой строчке: фигурист безошибочно исполнил короткую программу, включив в неё четверной тулуп. Самарин занимает последнее, 12-е место: спортсмен допустил две серьёзные ошибки — упал с четверных флипа и тулупа, оставшись без каскада.

В общекомадном зачёте Россия идёт на третьем месте, проигрывая США и Японии.