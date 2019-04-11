Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Сборная России идёт на 3-м месте после первого дня командного чемпионата мира

В японской Фукуоке прошёл первый соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, занимают промежуточное второе место. Елизавета Туктамышева после короткой программы также идёт второй, Софья Самодурова — шестой. Андрей Лазукин завершил короткую программу на пятом месте, а вот Александр Самарин с прокатом не справился — он упал два раза и стал последним.

Участники заседания по делу Кокорина и Мамаева были эвакуированы

В Пресненском суде Москвы продолжается открытое заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сегодня все участники процесса были эвакуированы, так как поступило сообщение о заминировании здания. После произведенной проверки оказалось, что информация была ложной.

Никита Гусев может покинуть СКА и помочь «Вегасу» в плей-офф

В СМИ появилась информация о том, что нападающий СКА Никита Гусев может покинуть петербургскую команду после вылета из Кубка Гагарина. Сообщалось, что игрок досрочно разорвал контракт с армейцами и готов присоединиться к «Вегасу», чтобы помочь им в плей-офф Кубка Стэнли. Однако Роман Ротенберг данную информацию не подтвердил.

Конор Макгрегор нашёл очередное оправдание поражению от Нурмагомедова

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор придумал очередное оправдание своему поражению от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Бой проходил в октябре, Хабиб применил удушающий приём и одержал досрочную победу. Конор заявил, что за три недели до поединка сломал ступню. «Но вышел в октагон и нанес последние удары вечера. Ударил брата Хабиба. Я доволен тем, как проходил поединок, и уроком, который извлек», — заявил ирландец.

«Зенит» может усилиться Влашичем

«Зенит» намерен выкупить полузащитника «Эвертона» Николу Влашича, выступающего за ЦСКА на правах аренды. В армейском клубе признавались, что не в состоянии выкупить трансфер футболиста. По сведениям Sportske Novosti, на игрока также претендуют «Наполи», «Интер», «Рома», «Милан» и «Аталанта.