Хоккейный клуб «Ак Барс» подтвердил отставку главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.

Информация об этом появилась на официальном сайте казанской команды. 64-летний специалист возглавлял «Ак Барс» с 2014 года, также тренер работал в команде в период с 2004 по 2011 год.

За это время команда четыре раза выигрывала чемпионат России, а также трижды становилась обладателем Кубка Гагарина — в 2009-м, 2010-м и 2018-м годах.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» выступил неудачно: команда вылетела с турнира уже в первом раунде, проиграв «Авангарду» серию со счётом 4-0.

«Ак Барс» дал мне возможность выиграть все эти трофеи вместе с прекрасной командой, перед замечательными казанскими трибунами, — сказал Билялетдинов после отставки. — Именно из Казани меня пригласили в сборную России, и здесь же меня поддержали в сложный период карьеры».