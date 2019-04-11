Сборная России по хоккею одержала победу над Швейцарией в рамках четвертьфинала чемпионата мира среди женских команд. Игра завершилась разгромной победой россиянок со счётом 3:0.

Первый период обе команды начали активно, однако хоккеисткам сборной России довольно быстро удалось захватить инициативу и взять игру под свой контроль. Открыть счёт до перерыва, впрочем, не удалось — стартовая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.

В середине второго периода Анна Шохина получила хорошую передачу от Алевтины Штаревой и забила первый гол в ворота Швейцарии. В начале третьего периода Елена Дергачёва реализовала большинство и увеличила преимущество россиянок до двух шайб. Итоговый счёт встречи установила Штарева, поразившая пустые ворота швейцарок за полторы минуты до финальной сирены.