Российская гимнастка Алия Мустафина, пропускающая чемпионат Европы, рассказала о своих целях на текущий сезон.

Спортсменка призналась, что ей необходимо привести своё тело в такую форму, чтобы можно было начать усложнять программы. «Сейчас старты не являются для меня целью победить, они являются проходным путем, чтобы набрать форму», — сказала Мустафина, слова которой приводит «Р-Спорт». «В этом сезоне у меня цель — это чемпионат мира, подойти к нему с приближенной программой, которую я хотела бы делать на Олимпийских играх в Токио», — добавила фигуристка.

Чемпионат мира будет проходить в Штутгарте в период с 4 по 13 октября.

Напомним, ранее стало известно, что от участия в чемпионате Европы также отказался россиянин Давид Белявский. На своей странице в «Инстаграме» Белявский сообщил, что после контрольной тренировки понял, что ещё не готов выступать на чемпионате Европы.