Российский хоккеист Александр Овечкин помог своему клубу «Вашингтон Кэпиталс» выйти вперед в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз».

Первый матч в серии прошел в столице США, Вашингтоне, и завершился со счетом 4:2 в пользу команды Овечкина, Кузнецова и Орлова.

Первый период «Вашингтон» выиграл в одну калитку, дубль оформил швед Никлас Бекстрём, одну из шайб забросив с передачи Евгения Кузнецова. Автором еще одной шайбы стал Овечкин, она, в итоге, оказалась победной. Во второй двадцатиминутке голов забито не было, а в третьей активизировались гости, но заключительного усилия не хватило. На 60 минуте Ларс Эллер забросил в пустые ворота четвертую шайбу «Кэпиталс».

Второй звездой игры был признан россиянин Андрей Свечников, нападающий «Каролины». На его счету две заброшенных шайбы в третьем периоде — на 46 и 48 минутах.

«Вашингтон» вышел вперед в серии, следующий матч также пройдет на их площадке.