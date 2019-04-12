Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят показал восьмое время в тестовых заездах на трассе в Шанхае. Тренировочными заездами открылась программа Гран-при Китая в сезоне 2019 года.

По итогам утренней части теста лучший круг проехал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Его результат — 1.33,911, всего немец преодолел 19 кругов. Второе время показал рулевой «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его отставание — 0,207 секунды. Для того, чтобы показать лучшую отметку, британцу понадобилось проехать 21 круг. Столько же проехал ставший третьим пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Даниил Квят на болиде «Торо-Россо» преодолел 24 круга и отстал от лидера Феттеля чуть более, чем на полторы секунды, его отставание — +1,536.

Квалификационные заезды на Гран-при Китая состоятся завтра, 13 апреля, а сама гонка пройдет в воскресенье, 14 апреля, начало в 9:10 по московскому времени.