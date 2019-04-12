Российского бойца смешанного стиля Майрбека Тасумова, принимающего участие в боях UFC, дисквалифицировали из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает официальный сайт Американского антидопингового агентства USADA.

Положительной оказалась допинг-проба, которую боец сдал во время сентябрьского турнира UFC в Москве. У спортсмена обнаружили следа анаболического стероида станозолола. Оно содержалось в пищевых добавках, которые принимал Тайсумов. Поскольку боец пошел на сделку с USADА и предоставил упаковки от средств, ему уменьшили срок дисквалификации.

Срок отстранения бойца составил шесть месяцев с сентября 2018 года и, таким образом, на 8 апреля 2019 года уже истек.

О том, аннулировали ли результаты поединка Тасумова на турнире UFC в Москве, информации не поступало.