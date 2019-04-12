Семь хоккеистов петербургского СКА попали в предварительный состав сборной России на тренировочные сборы перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года. Об этом объявила пресс-служба сборной на официальном сайте.

В числе защитников сборной оказались трое петербуржцев: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков. Нападающими национальной команды России стали Никита Гусев, Сергей Плотников, Наиль Якупов и Александр Барабанов.

Помимо этого в сборной оказались следующие хоккеисты: защитники Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин («Аризона»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Иван Проворов («Филадельфия») и нападающие Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Владислав Наместников («Рейнджерс»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Александр Бурмистров, Александр Кадейкин, Владимир Ткачев (все — «Салават Юлаев»).

Также после вылета СКА из плей-офф Кубка Гагарина на стадии полуфинала на сборную России переключился главный тренер Илья Воробьев: он совмещает пост в сборной с наставничеством в СКА.