Нападающая сборной России по хоккею Анна Шохина прокомментировала выход женской национальной команды в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2019 года. Слова спортсменки приводит агентство РИА Новости.

По словам Шохиной, сборная хорошо постаралась в матче против Швейцарии (3:0): «Сегодня у нас практически всё получалось, но часть моментов мы всё же разбазарили. В целом девчонки молодцы». Также форвард сборной поблагодарила болельщиков за поддержку на трибунах и заявила, что она сильно чувствуется на льду. «В полуфинале соперник будет намного сильнее. Конечно, я думаю, что разгромного результата не повторится, но нам обязательно нужно добавить в скорости и как следует разыгрывать большинство», — добавила Шохина.

В полуфинале сборная России сыграет против команды США, которая на групповом этапе разгромила россиянок со счетом 10:0.