Английские футбольные клубы «Арсенал» и «Челси» с побед начали четвертьфинальный раунд Лиги Европы. В минувший четверг, 11 апреля, они обыграли итальянскую и чешскую команды соответственно.

«Арсенал» на «Эмирэйтс» оказался сильнее «Наполи». Результат команда Унаи Эмери обеспечила ещё в первом тайме: на 14-й минуте забил Аарон Рэмси, а на 25-й мяч в свои ворота отправил защитник итальянцев Кулибали. Отыграться подопечным Карло Анчелотти за 65 оставшихся минут так и не удалось.

«Челси» с трудом на выезде одолел пражскую «Славию«. Победный и единственный гол в матче оформил полузащитник «аристократов» Маркос Алонсо. На групповом этапе команда из Чехии играла в одном квартете с санкт-петербургским «Зенитом».

Ответные матчи Лиги Европы пройдут через неделю, 18 апреля, тогда и определятся полуфиналисты второго по силе еврокубкового турнира.