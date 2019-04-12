Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев помог своему клубу одержать победу над бывшей командой — «Вильярреалом» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Матч прошел в Вильярреале и завершился со счетом 3:1 в пользу команды Черышева. Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте, капитан «Валенсии» Дани Парехо не реализовал пенальти, однако благодаря стараниям Гонсалу Гуэдеша мяч все-таки оказался в сетке. Затем на 36-й минуте счет сравнялся: образцово исполнил пенальти Санти Касорла.

Исход противостояния решился только в компенсированное ко второму тайму время: на 90+1 отличился Даниэль Васс, а затем с передачи Черышева дубль оформил Гуэдеш. Три гола на выезде дают «Валенсии» большое преимущество перед ответной встречей.

Следующий матч этих команд состоится 18 апреля в Валенсии.