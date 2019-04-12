Московский футбольный клуб «Спартак» сделал официальное заявление по поводу происшествия, которое устроил на улице Москвы полузащитник команды Аяз Гулиев. Комментарий появился сегодня, 12 апреля, на официальном сайте клуба.

В заявлении «Спартака» говорится следующее: «Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым». Также пресс-служба утверждает, что игрока ждет наказание за проступок: «Изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции».

Напомним, 10 апреля, в среду, Аяз Гулиев ехал на тренировку «Спартака», задел своим автомобилем пешехода на переходе, затем вышел и машины и в драке сломал пострадавшему нос. Как сообщает сам клуб, стороны урегулировали конфликт и претензий друг к другу не имеют.