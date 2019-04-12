На командном чемпионате мира по фигурному катанию World Team Trophy в японской Фукуоке начались выступления спортивных пар.

Российский дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт выйдут на лёд последними из шести выступающих в соревновании пар. Основными конкурентами за победу в короткой программе являются французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Они откатают программу пятыми по счету.

Также сегодня, 12 апреля, на льду Фукуоки с произвольными программами выступят танцевальные пары и мужчины.

Во всех остальных дисциплинах — мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду — соревнования стартовали ещё вчера, 11 апреля. Пока у сборной России в копилке на турнире 38 баллов, от лидеров — команды США — российские фигуристы отстают на 12 очков.