Российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина увековечили в комиксе: новое творение в сети разместил петербургский художник Duran. Напомним, нападающий уже полгода находится в СИЗО по делу о двух драках в центре Москвы.





Свое творение автор разместил в социальной сети «Вконтакте». Сюжет комикса посвящен тому, как Александра Кокорина отправляют на первоспитание в Храм восьми ветров за то, что он назвал чиновника Пака «китайцем». Футболист содержится в Храме 6 месяцев, учится различать между собой азиатские национальности, а также узнает, что если написать фамилию «Кокорин» иероглифами, то получится сочетание «Лис, бредущий по снежному саду».

Комикс завершается участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в финале открытого чемпионата Китая по настольному теннису.