Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова все еще остается в восторге от выступления Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке.

Во время комментирования выступлений спортивных пар Тарасова вспомнила о вчерашнем дне соревнований и ещё раз восхитилась Туктамышевой. «Просыпалась среди ночи, включала её прокат», — заявила заслуженный тренер, вспомнив о чистом выступлении фигуристки.

Также Тарасова вспомнила и о выступлении в короткой программе одиночника Андрея Лазукина, молодого человека Елизаветы Туктамышевой, поздравив его с успешным прокатом. Он также выступил чисто, хоть и занял итоговое пятое место после двух американцев и двух японцев.

Сейчас в Фукуоке продолжаются соревнования в короткой программе среди спортивных пар.