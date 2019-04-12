Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о сложной подготовке Алины Загитовой к чемпионату мира по фигурному катанию в Сайтаме. Слова специалиста прозвучали в интервью порталу Sport24.

По словам Глейхенгауза, минувший сезон выдался очень трудным для Загитовой. Постоянно появлялись сложности с настроем, из-за чего фигуристка могла пропускать тренировки. «Алина недавно в интервью сказала, что сейчас у неё такой возраст, когда хочется делать всё наоборот и она на всё отвечает наоборот», — сказал хореограф, заявив, что упрашивания и уговоры ни к чему не привели.

«Тогда мы решили пойти от обратного, сказали ну не хочешь – можешь не ехать на чемпионат мира. Этери Георгиевна в Москве с дочкой побудет. После этого мы поехали и выиграли», — сказал Глейхенгауз, добавив, что после этого Загитова стала более уверенной в себе.

Напомним, в этом сезоне Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию.