Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что соскучился по соревновательному сезону. Об этом он рассказал в социальной сети «Инстаграм».

Легков выложил в свой профиль фотографию с бывшим личным тренером Маркусом Крамером, под руководством которого он долгое время выступал в сборной России, а также Изабель Кнауте, специалистом по физической подготовке национальной команды.

«Как в старые добрые времена», — подписал фото Легков, добавив, что он очень скучает по этим годам. «Ну что, тряхнем стариной?», — добавил лыжник, возможно, намекнув на возвращение в большой спорт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Legkov (@alexanderlegkov) 11 Апр 2019 в 12:21 PDT

Напомним, спортивную карьеру Александр Легков завершил в апреле 2018 года вскоре после того, как его не допустили до Олимпийских игр в Пхенчхане.