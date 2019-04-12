Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что соскучился по соревновательному сезону. Об этом он рассказал в социальной сети «Инстаграм».
Легков выложил в свой профиль фотографию с бывшим личным тренером Маркусом Крамером, под руководством которого он долгое время выступал в сборной России, а также Изабель Кнауте, специалистом по физической подготовке национальной команды.
«Как в старые добрые времена», — подписал фото Легков, добавив, что он очень скучает по этим годам. «Ну что, тряхнем стариной?», — добавил лыжник, возможно, намекнув на возвращение в большой спорт.
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Напомним, спортивную карьеру Александр Легков завершил в апреле 2018 года вскоре после того, как его не допустили до Олимпийских игр в Пхенчхане.