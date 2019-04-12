Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт без помарок выступили в короткой программе спортивных пар на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Прокат пары завершал выступления в короткой программе спортивных дуэтов. До этого свою короткую программу показали действующие чемпионы Европы, французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Пара показала отличную синхронность вращений и дорожки шагов в программе, также Наталья Забияко отлично справилась с выбросом в тройной риттбергер. Поддержки пара исполнила четвертого уровня сложности.

За прокат Забияко и Энберт набрали 75,80 баллов, показав лучший результат сезона в короткой программе.

Забияко/Энберт являются бронзовыми призерами чемпионата мира в Сайтаме 2019 года и чемпионата Европы в Минске.

Кубок World Team Trophy проходит в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.