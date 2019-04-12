Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт идеально исполнили короткую программу на командном чемпионате мира в японской Фукуоке и принесли России максимальное количество баллов за этот вид программы.

Всего короткие прокаты показали пары из шести стран. Хуже всего выступили спортсмены из Японии, они набрали 44,93 балла и заняли последнее место. Остальные пары получили оценки в диапазоне от 66 до 75 баллов.

Забияко и Энберт на два балла обошли прямых конкурентов в дисциплине — действующих чемпионов Европы Ванессу Джеймс и Моргана Сипре, принеся сборной России 12 баллов в копилку на командном турнире. результат Забияко и Энберт — 75,80, это лучшие баллы пары в сезоне.

Третьими стали представители Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Следующими на лед сегодня, 12 апреля, в Фукуоке с произвольной программой выйдут танцевальные дуэты.