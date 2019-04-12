Зинетула Билялетдинов взял паузу в тренерской карьере и выбрал для этого вполне подходящий момент. Его «Ак Барс» безропотно проиграл серию будущему финалисту Кубка Гагарина, но наставник не покинул команду сразу, чтобы его уход не связали с результатом. Зинетула проанализировал неудачную серию, заглянул в будущий сезон и понял, что продолжать не готов. Слишком устал тренировать. Как-никак, а Биллу уже 64. Пора и отдохнуть.

При всей старомодности и оборонительности его хоккея, это совершенно выдающийся клубный тренер, который дает результат и открывает связки игроков. Билялетдинов три раза побеждал в Кубке Гагарина – так много в КХЛ не выигрывал ни один тренер мира.

Его «Ак Барс» доминировал в лиге в конце десятых годов, дважды побеждая в Кубке Гагарина с разрывающей тройкой Морозов-Зиновьев-Зарипов. А в прошлом году Билялетдинов неожиданно подобрал чемпионство в противостоянии с «Магниткой» и ЦСКА.

У него не до конца получилось со сборной – все помнят провал на Олимпиаде в Сочи, куда Билл не взял Мозякина, сославшись, что тот не доехал бы до ворот. Но при этом не стоит забывать: двумя годами раньше Россия триумфально победила на чемпионате мира, а Билялетдинов вновь собрал сверхэффективную тройку, соединив вместе звездного Малкина с двумя чернорабочими Пережогиным и Поповым.

Билялетдинов уходит на заслуженный отдых, освобождая для тренерского цеха место в топ-клубе. Будь свободен Знарок – он выезжал бы в Казань, но Олег принял «Спартак». Остается Вячеслав Быков, чье нянчество с внуками затянулось уже на четыре года. А также Дмитрий Квартальнов, нацеленный все-таки показать эффективность своей системы хоккея. С первым договорится, конечно, сложнее. Второй уже давно сидит на телефоне.

Билялетдинова же стоит поблагодарить за работу. Возможно, когда-нибудь мы еще услышим его знаменитое: «Готовимся к следующему матчу».